“Calladita más bonita”: Ignacia Allamand y Rocío Marengo protagonizaron tenso momento en “MasterChef Celebrity”

Ignacia Allamand y Rocío Marengo protagonizaron un tenso momento en el último capítulo emitido del programa “MasterChef Celebrity” de Canal 13. Las participantes del espacio televisivo tuvieron un fuerte cruce de palabras en una nueva jornada de eliminación.

Todo comenzó en la prueba final que consistía en realizar distintos tipos de dimsun, preparación tradicional de la comida cantonesa.

Cuando se inició el desafío los concursantes corrieron rápidamente a la despensa para reunir los ingredientes que necesitaban. Luego volvieron a sus mesones y se dieron cuenta que olvidaron los huevos, elemento fundamental para cerrar las masas.

En ese contexto, Rocío —quien no participaba de la prueba de eliminación— le gritó a Botota desde el balcón: “¿Agarraste huevos? ¿Nadie agarró huevos? Se va abrir todo”.

Las palabras no dejaron indiferente a Ignacia, quien contestó: “Hay mucha gente que las cierra con agua, no metas tú más cizaña. Calladita más bonita”.

La argentina no respondió a la frase de la actriz, sin embargo posteriormente indicó que su intención solo fue ayudar: “Me dijo ‘calladita te ves mejor’. Yo tengo buena onda, pero no voy a estar ahí siempre, ese sector de la cocina no existió“, explicó Marengo.

Revisa el momento a continuación: