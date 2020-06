“La cagu…”: El “mea culpa” de Ignacia Allamand tras ser eliminada de “MasterChef Celebrity”

Durante la jornada de ayer, se dio a conocer una nueva eliminación del programa culinario “MasterChef Celebrity” de Canal 13.

Se trata de la actriz Ignacia Allamand, quien debió enfrentarse en una dura eliminación a la ‘Botota’, César Campos y Natalia Ducco.

Tras ser eliminada, la actriz compartió un extenso mensaje explicando lo sucedido aquel día, indicando que “soy la única responsable de mi error”.

“La mañana del día que fui eliminada de @masterchefchile me quedé dormida. Alcancé apenas a subirme a la van, y aunque nunca pensé que sería mi último día, no llegar a la hora es algo demasiado raro en mi… partí mal”, comenzó narrando en sus redes sociales.

A esto agregó: “Después todo sucedió como en cámara lenta. Pasaron cosas que me fueron desmoralizando, estaba agotada emocionalmente. Además durante la primera prueba no me daba el tiempo y me frustré y en la segunda se me quedó la soya y me dediqué tanto a tratar de lograr un sabor especial a cada preparación que se me vino todo encima y mis dumplings quedaron listos… pero fuera del plato”.

“Conozco las reglas del juego así que inmediatamente supe que yo era la próxima eliminada y no lo podía creer ¡Quería tanto llegar a la final y no entendía cómo había fallado en algo tan absurdo! ¿Por qué no hice algo más simple? 🙄 Honestamente no tengo idea, no era el momento de ponerme autoexigente y la cagué. Soy la única responsable de mi error”, declaró.

“Hoy al revivir ese momento me dolió el triple, porque se que desilusioné a algunas personas y me da pena. De verdad lo siento mucho 😔 Siempre voy a estar agradecida de haber hecho este programa, de lo aprendido tanto dentro de la cocina como fuera de ella, de la dedicación de los jueces”, fue parte de su mensaje.

