Millaray Viera anunció su ingreso a TikTok con escalofriante video: “Si no me siguen, apareceré en su espejo”

La animadora de Chilevisión no se aguantó y se unió a la red social de TikTok, plataforma de videos donde se han registrado múltiples rostros de televisión.

“Llegué a TikTok bb!“, partió comentando la comunicadora, que luego agregó: “Si no me siguen, hoy a las 23:23 hrs me apareceré en su espejo“.

En el video que compartió a través de Instagram, Viera posa delante de un espejo, para luego protagonizar un espeluznante registro.

“Que miedo!“, “Me dio susto tu video” y “endemoniado el TikTok“, fueron algunos de los comentarios que recopiló.

Aquí puedes ver su publicación: