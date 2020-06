“Hoy me retaron en la casa”: La razón que hizo “enojar” a la familia de Alejandra Fosalba

Por medio de sus redes sociales, la actriz Alejandra Fosalba confesó que su familia “la retó” por un singular motivo.

Según explicó la reconocida actriz -que ha participado en famosas teleseries chilenas- en su hogar le reprocharon el hecho de sacarse muchas fotografías con una mascota.

“Hoy me retaron en la casa. Me alegan que porque siempre me tomo fotos con la Kala y no con la Tupi”, comenzó explicando Fosalba.

A esto agregó: “Bueno la Tupi es bastante movediza y pesa su poco… pero lo logré, quedé chascona, mojada y llena de pelos pero aquí está el registro .💪🏻 Esta perruna la adoptamos hace 2 años y a cambio nos entrega puro amor ❤️”, dijo la actriz.

