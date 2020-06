“Nunca me encontré en una situación así de desesperación”: Sabrina Sosa recordó el día en el cual le robaron el auto con su hijo adentro

Durante la noche de este sábado Chilevisión emitió un nuevo capítulo de la sexta temporada de “La Divina Comida” donde participaron el actor Juan José Gurruchaga, Hotuiti Teao y las modelos argentinas Paula Bolatti y Sabrina Sosa.

Precisamente esta última narró uno de los episodios más complejos de su vida: cuando en 2019, una banda de delincuentes le robó el auto con su hijo de tres años adentro de él en un mall capitalino.

“Todavía no sé como llamarlo, si secuestro o portonazo. Gaspar (hijo) sale del jardín y yo tuve un evento del cual se habían olvidado de avisarme. Claudio (Valdivia, su pareja) tenía que ir a buscarlo, cuestión que hacía yo siempre; entonces dijo “ven, vamos a ir al mall a unos juegos que le gustan a él””, partió diciendo.

El momento más complejo del relato fue cuando, con lujo de detalles, recordó cómo los antisociales la interceptaron en el estacionamiento subterráneo del centro comercial y le sustrajeron el vehículo. “Estos tres chicos nos cruzan, se nos cae un globo y ellos lo recogen. Yo los miro porque pensaba que me lo iban a devolver y siguieron, nunca los vi con ojos que me iban a robar. Me subo con mi hijo al auto y al momento de cerrar la puerta, alguien la agarra. Y cuando miro, era el más grande de los tres“, dijo.

“Empieza a forcejear conmigo gritándome que salga, que salga. Cuando me logra bajar, mi estabilidad era distinta y ahí es cuando me lesiono la pierna; tuve una lesión gravísima de ligamentos, una fractura. No sé qué movimiento habré hecho ya que mi palanca estaba abajo, me faltaba una zapatilla, todo mal. Ahí cuando me lastimo, me la gana y se lleva el auto con Gaspar“, complementó Sosa, ante la sorpresa de los otros comensales.

“La sensación es inexplicable y muy fuerte porque nunca me encontré en una situación así de desesperación porque no sabes qué hacer. Es gritar y por más que grites, no te lo van a traer. No tuve más herramientas, me lo ganó; un pendejo de mierda que no le importa. Entonces era dónde busco a mi hijo si no me podía ni mover; no sabes por dónde empezar”, siguió contando la argentina, esta vez llorando y muy afectada.

La modelo, además, contó cómo recuperó a su pequeño hijo. “Apareció el auto donde mismo lo sacó y uno de ellos gritó “¡bájalo, bájalo”. Lo bajé de un viaje de y un segundo tenía a mi hijo conmigo”, cerró.

El momento lo puedes revisar a continuación.