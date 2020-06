“No tengo por qué mostrarle mis logros a nadie”: Karen Bejarano se defendió de las críticas tras hablar de la salida de Jaime Mañalich

Durante este fin de semana se concretó la salida de Jaime Mañalich como ministro de Salud. Luego de un año en el cargo y en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, el profesional renunció y fue reemplazado por Enrique Paris.

El movimiento ministerial causó muchos comentarios tanto del mundo de la política como de las redes sociales. Sin embargo, hubo uno que provocó enorme polémica: el de Karen Bejarano.

“Mañalich fue un fracaso”, fue lo publicado por la artista, quien recibió una ola de críticas de distinta índole, sobre todo clasistas y misóginas.

Debido a esto, la ex rostro de Mega salió al paso y se defendió con todo. “Vergüenza me dan aquellos que te piden el título universitario para dar tu opinión… gente clasista y ciega. Viven en un país donde la educación es un negocio. Quieren callar a los que no tuvieron sus privilegios. No tengo por qué mostrarle mis logros a nadie para validarme como persona“, escribió.

Hay que señalar que, en las últimas horas, “Karen Paola” también recibió apoyo y consuelo en medio de las duras palabras que recibió por parte de algunos “detractores”.

Viven en un país donde la educación es un negocio. Quieren callar a los q no tuvieron sus privilegios. No tengo xq mostrarle mis logros a nadie para validarme como persona. — Karen Bejarano (@KARENBEJARANOTV) June 14, 2020

Y eso que tiene? Ósea por tener profesión no se puede opinar? Absurdo e ignorante comentario — Roxana Uribe ✊🏻 (@roxanauribemari) June 14, 2020