El tenso round entre JC Rodríguez y Jaime Bellolio en CHV: “El gobierno sabía en marzo lo que venía”

Durante la jornada de hoy se vivió una tensa jornada en “Contigo en la Mañana” de Chilevisión.

Esto, luego de que se platicara sobre las medidas que ha tomado el gobierno respecto a la crisis que vivimos debido al Covid-19, en donde la participación del diputado Jaime Bellolio (UDI) elevó los ánimos de la conversación.

En la instancia el parlamentario aseguró que “en marzo o abril no teníamos la situación que teníamos ahora. Nadie en el mundo sabía lo que venía“.

Esto provocó la inmediata reacción del conductor JC Rodríguez. “¿Pero de qué me está hablando diputado? Si en marzo el presidente dijo que venía la peor crisis de los últimos 100 años. ¿Por qué no se hizo una renta decente ese día? ¿Por qué no se tomaron buenas medidas para que la gente se quedara en casa?”.

“A finales de marzo se sabía lo que venía, estábamos viendo lo que pasaba en Italia y España, ahí se empezó a tramitar el Seguro de Cesantía y cerraron muchas empresas. A finales de marzo el gobierno sabía lo que venía. Hemos ido siempre sobre la marcha”, agregó el animador.

En esto, Bellolio trató que explicar que la pandemia recrudeció por algunos irresponsables y por eso se deben extremar las medidas, lo cual nuevamente fue replicado por los conductores, siendo Monserrat Álvarez quien zanjó el tema, detallando las razones de por qué no han funcionado las cuarentenas en Chile.

Aquí puedes ver un fragmento de lo ocurrido: