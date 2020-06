La impactante historia de modelo colombiana perdió su pierna izquierda en una operación

Durante la jornada de ayer se dio a conocer la impactante historia de la modelo y presentadora de televisión Daniella Álvarez, quien, en una operación que se complicó, perdió su pierna izquierda.

La ex Miss Colombia contó que todo empezó en mayo, cuando tuvo que ser operada de emergencia, por una masa anómala que hallaron en su abdomen.

Según comentó, iba a realizarse una “operación que supuestamente iba a ser sencilla”: el retiro de “una masita muy pequeña, como una moneda (…) que tenía en mi abdomen”.

“Pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En estos momentos cuando me fueron a retirar mi masita, mi aorta (…) se cerró”, relató la modelo, según consignó el medio El Español.

A esto agregó que “enseguida tuve que tener una segunda operación el mismo día, segunda operación donde los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación, donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia -estrés celular por la disminución transitoria del flujo sanguíneo- desde la parte de mi ombligo hacia abajo, hasta mis pies”.

No obstante, luego de esta operación sus pies no reaccionaron de manera correcta, sobre todo el izquierdo: “Esta isquemia específicamente no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo, eso llevó a mi cuarta cirugía donde me hicieron cuatro rajitas acá (en la pierna) para ayudar a mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente”.

Luego de su cuarta operación, la modelo colombiana tomó la decisión de utilizar una prótesis en lugar de un pie que no funcione.

“Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y nadar, todas las cosas que me gustan”, contó finalmente.

Asimismo, afirmó que “el milagro es que estoy viva, que puedo compartir todavía con ustedes, que puedo estar aquí hoy contándoles mi historia“.

La modelo compartió diversas fotografías con esperanzadores mensajes y mostrando el resultado de sus operaciones: