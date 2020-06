Hackeo a WhatsApp de Tonka se esparce al resto de “Bienvenidos”: productor recibió amenazas

A Tonka Tomicic y Raquel Argandoña le hackaeron su WhatsApp. Una situación que tiene en alerta al equipo de “Bienvenidos”, porque las consecuencias se han esparcido al resto del equipo.

“A las 6 de la mañana, después de terminar de hacer ejercicios, me empezaron a llegar varios mensajes de texto con códigos de WhatsApp”, contó la animadora a LUN.

“No hice caso, pero me pareció raro porque la semana anterior también había pasado lo mismo. A las 8:15 estaba en el canal, ya preparada para el matinal. Estaba hablando en un grupo de WhatsApp cuando de pronto la aplicación se va a blanco”, explicó.

“Me pareció raro y se fue a blanco como cuando uno recién baja la aplicación. Fue como empezar desde cero, me pidió que ingresara mi número de teléfono y un código. Introduje mi teléfono, pero la aplicación ya no reconocía mi teléfono, no alcancé a meter ningún código“, sostuvo.

Pese a que Tomicic ya hizo la denuncia a la PDI y cambió de dispositivo, ahora son sus compañeros de trabajo quienes están sufriendo con el hackeo.

Un productor de “Bienvenidos”, Patricio Valdivia, comentó a T13 que ha recibido amenazas “de que iban a hackear las cuentas mías y de toda mi familia”.

“La sensación es de temor, de vulnerabilidad. Claro que uno se asusta, pero es difícil evitar que te lleguen mensajes así, hay muchos hackers en la red”, añadió.

Por su parte, el otro animador de “Bienvenidos”, Amaro Gómez-Pablos, señaló: “No temo que salgan fotos prohibidas, pero todos tenemos una vida privada y una vida prohibida”.