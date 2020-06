Justin Bieber se defiende ante acusación de abuso sexual

Durante el fin de semana, una mujer llamada Danielle acusó a Justin Bieber de abuso sexual. A través de su cuenta de Twitter, la joven denunció hechos que, según su versión, ocurrieron en 2014. El cantante demoró apenas un día en salir a defenderse.

Acorde a la versión de la joven, todo ocurrió en Texas, donde Bieber la invitó a ella y unas amigas a tomar unos tragos en el Hotel Four Seasons, tras un show del canadiense. Fue en ese lugar donde la joven denuncia haber sido agredida sexualmente por la estrella musical.

El artista respondió al relato de la joven en su cuenta de Twitter y afirmó: “Normalmente no respondo a esto porque me he enfrentado a acusaciones aleatorias durante toda mi carrera, pero tras tratarlo con mi esposa y equipo he decidido hablar esta noche sobre un tema”.

Bieber publicó, además, documentos y facturas del hotel que prueban que el relato de la joven es “materialmente imposible”. Por ejemplo, que el 9 de marzo de 2014, fecha en que supuestamente ocurrieron los hechos, no se alojó en un hotel, sino en un Airbnb junto a su novia de ese entonces, Selena Gómez.

“Toda acusación de abuso sexual debería ser considerada con seriedad y por eso mi respuesta era necesaria. Sin embargo, esta historia es materialmente imposible, y por eso trabajaré con Twitter y las autoridades para tomar acciones legales”, terminó señalando Bieber.