“Aunque la sociedad chilena sea chaquetera”: El singular mensaje de Nelson Mauri a los que critican su nuevo trabajo

Durante esta jornada, se dio a conocer la nueva vida Nelson Mauri, quien se ha reinventado en este período de cuarentena.

El exintegrante de “Rojo” indicó que ahora trabaja como repartidor en la empresa “Uber Eats”, explicando que “se dio esta posibilidad de trabajar. Yo tengo mi camioneta parada y es una forma de hacer luquitas en esta situación, porque la verdad es que no hay bolsillo que aguante esta pandemia”, sostuvo Nelson a La Cuarta.

Tras esto, el bailarín realizó una potente reflexión a través de su cuenta de Instagram, donde le envió un singular mensaje a sus “haters”.

“Aunque la sociedad chilena sea chaquetera, No tengo MIEDO del que dirán… sólo quiero salir adelante, ser feliz, comprar mi casa propia, triunfar, reinventarme. LO QUE Si me daría MIEDO es NO atreverme a ser feliz y hacer cosas por EL QUE DIRÁN”, expresó Mauri.

“Besos a todos y ya saben !! A la mierd… el que dirán uds hagan lo que quieran y sean felices 😀❤️”, dijo finalmente.

