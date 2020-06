“Eres un ejemplo”: Coté López enseñó las donaciones que logró realizar con la preventa de su libro

Hace unos días la modelo Coté López puso a la venta su libro “Tú tampoco eras para mí“, el cual en menos de 24 horas se agotó.

La escritora expresó desde un inicio que el dinero que genere su libro, iría destinado a cajas de alimentos en ayuda de las personas que no la están pasando nada bien durante esta cuarentena.

Y tal como lo dijo, fue hecho. López acaba de publicar un par de fotografías en donde posa con una centena de cajas, las cuales cargan en unos autos para ir a repartirlas junto a su esposo Luis Jimenez.

“Yo prometí donar las ganancias del libro. Subo esta foto porque una tía de Luis que está acá me dijo : “cuatri ( me dice así por cuatrilliza) si no sube lo que ha estado haciendo en estos días la gente va hablar…” así que solo por eso lo hago jajaja”.

Luego afirmó que “No volveré a subir más porque espero que confíen en mí … (no me gusta el show) pero soy de palabra (estas son las cajas de la preventa)“.

Aquí puedes las imágenes que sumaron positivos comentarios: