Patricia Maldonado: “El presidente del Movilh es extremadamente comunista y le está dando un uso político para su antojo”

En una nueva emisión del programa de YouTube de Patricia Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido llamado “Las Indomables”, la exintegrante del matinal “Mucho Gusto” de Mega abordó las críticas que recibió de parte del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) tras referirse a la actriz Daniela Vega, sosteniendo que ella “es hombre”.

Sobre esto, Patricia afirmó que “se le está dando un uso político (…) una persona inteligente, no imbécil, que tenga un dedo de frente, va a buscar el programa y lo va a ver, pero un estúpido, un imbécil, no va a ver el programa, se va a dejar influir por un imbécil que le va a contar una historia que no corresponde, y eso es político”, expresó.