“¿Quién dijo que hace frío?”: La romántica cuarentena de Bernardo Borgeat y Carmen Gloria Arroyo

View this post on Instagram

Quien dijo que hace frío… Disfrutando una mini caminata bien calentitos con ponchos y bien abrazaditos… 😘 @cg_arroyo #caminataporlacasa #QuedateEnCasa #Cuidemostodos Así ojala pronto podamos Salir a la calle todos… Planeando el primer viaje cuando esto termine a @cumbresdelcarmen