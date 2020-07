El angustiante presente de Raquel Castillo: su anciana madre está desaparecida 

Raquel Castillo vive un difícil momento: su madre está desaparecida y ella pide ayuda para encontrarla desde Perú, país donde actualmente reside y trabaja como comunicadora.

La ahora rostro de televisión señaló que habló por última vez con su mamá —quien vive sola— a fines de abril. En ese momento la mujer había sufrido un accidente. Posteriormente perdió el contacto con ella.

“Ahí me enteré que había tenido un accidente en su casa donde se fracturó la cadera. Incluso, la tuvieron que sacar por arriba de la casa para llevarla al Hospital Traumatológico de Santiago”, declaró Raquel en una entrevista a diario La Cuarta.

Luego se enteró que la mujer fue trasladada desde Curacaví a Espacio Riesco para ser atendida, sin embargo la información no fue confirmada.

“Incluso, me han dicho ‘está pérdida, ya no hay nada que hacer’. Así han pasado los meses (…) Hay personas que me dijeron que habían visto una nota en TVN, que hablaba sobre una señora que ingresó por una fractura en la cadera y que le había dado COVID-19”, comentó Castillo.

“Había una asistente social que no pudo ni ayudarme. Me decía que estaban copados los hospitales y que no se la podía llevar a los hogares de ancianos. Y si no está ahí, ¿dónde está? No saben si está muerta o viva”, agregó.

En la conversación Raquel confesó que contantemente recibe críticas por no haber llevado con ella a su mamá, sin embargo señaló que la mujer se negó a abandonar Chile.

“Ahora pensándolo bien debería habérmela traído a la fuerza al Perú. La última vez que hablé con ella me dijo: ‘Me dejaron bien de la cadera’. Estaba lúcida”, dijo.

“Estoy mal. He estado con angustia, no me ha entrado la comida. Pienso: ¿qué hicieron con ella? ¿dónde está mi madre?”, finalizó Raquel.