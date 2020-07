“Una es sensible… Gente mala leche”: Periodista de “Bienvenidos” aclaró polémica frase en despacho con Carabineros

A través de redes sociales un despacho de la periodista Marilyn Pérez se convirtió en tendencia luego de que se le adjudicara la palabra “pacos” al referirse supuestamente a Carabineros cuando estos realizaban ayuda comunitaria para llevar sacos de arena a casas que se estaban inundando el pasado lunes.

“Ya comenzaron a llegar la primera ayuda, los pacos ya comenzaron a llegar a esta villa”, se escucharía en el audio.

Al respecto la comunicadora habló con el diario La Cuarta y fue enfática en decir que “se escucha claro que dije sacos”.

“Lo que dije fue ‘está llegando la ayuda de los sacos’. Pero la persona mal intencionada que lo subió, dijo que yo había dicho ‘pacos’ y no fue así… por un tema ético periodístico, nunca me referiría a una institución así en vivo“, afirmó Pérez.

Respecto a la polémica de Twitter, la periodista comentó que “es que habían pasado cuatro días, eso fue el lunes. El problema es que la gente no revisa las cosas, no es primera vez que le pasa a la gente del matinal. Nuestra intención es comunicar, no estar saliendo por cosas malas leches”.

“Una es sensible, le afectan esas cosas. Qué pena que en esta época que deberíamos unirnos, exista gente mala leche que tire estas malas ondas y provoque confusiones entre la gente que se informa por Twitter”, dijo.