“Encuentro que es una mariconada”: “Pancho” Saavedra se sinceró y habló del momento cuando se filtró a la prensa su matrimonio

En una nueva emisión del programa “Sigamos de largo” de Canal 13, el animador Francisco Saavedra se sinceró y habló sobre diversos aspectos de su vida privada.

En particular, el conductor de “Lugares que hablan” abordó la polémica que se generó cuando se filtró a la prensa su matrimonio con su pareja, evento que se realizó en noviembre del año 2018.

Cabe recordar que, tras esta filtración, el animador se ofuscó enormemente en ese momento, pero nunca habló de los motivos de su enojo.

A excepción del día lunes, cuando Pancho habló de este tema en el programa liderado por Francisca García-Huidobro.

“Quiero ser honesto. En este país, las cosas siguen siendo tema y la violencia de las redes sociales a mí me agobia. Y cuando te casai’ con otra persona, la agresión se amplifica porque, por último, que me disparen a mí, pero que no le disparen a la otra persona”, comenzó relatando.

A esto agregó: “Nunca he negado, ni nunca he andado inventando ser otra persona que la que todos conocen que soy. ¿Por qué uno tiene que andar presentándose como: ‘hola, soy heterosexual; hola, soy homosexual; hola, soy bisexual’ ¿Por qué?”, consultó el animador.

En esta misma línea, el conductor de TV reconoció que se sintió muy incómodo en ese momento y se sintió presionado por la polémica.

“Cuando uno lee los portales o Twitter y empiezas a ver (comentarios) como ‘Hueco re…’. No, no estoy para eso, encuentro que es una mariconada, es un acto de poca hombría demasiado grande y de mujeres que no tienen la falda muy bien amarrada porque, además, hay mucho encapuchado. Tú ves ahí lo peor del ser humano y no estoy dispuesto a exponer mi relación”, declaró Saavedra.

Además, indicó que en esa época alguien expuso su intimidad en un programa: “Alguien sacó mi certificado de matrimonio y lo mostró en un programa de televisión. Entonces, eso es de un rasquerío. Es como cacería de brujas“, declaró finalmente Saavedra.