“¿Tú tienes niños?”: La sincera respuesta de Hugo Valencia ante consulta de Tamara Acosta

Por medio de Instagram, el periodista Hugo Valencia habló de diversos temas del ámbito personal, en conversación con la actriz Tamara Acosta.

En un comienzo, ambos hablaron sobre lo que estaban haciendo en este período de cuarentena: “¿Haces cosas para romper la rutina?”, le preguntó el periodista a la actriz.

Ante esto, Acosta respondió que “dentro de las posibilidades que hay, sí. El otro día, como había sol, en vez de almorzar en la mesa como todos los días, hicimos un picnic. Sacamos una mantita y nos pusimos. Es increíble que son pequeñas cositas que igual te cambian el día, sobre todo para los niños. Yo tengo una hija chiquitita y para ellos ha sido bien difícil. Han sido súper fuertes y lo han aguantado”, relató.

“Pero no ir al colegio, no ver a los compañeros, no ver a los abuelos, a los primos, para ellos es más fuerte que para uno”, agregó. Tras esto, Hugo le consultó que cuántos años tenía Olga, a lo que Acosta respondió que “tiene siete años”.

“Siete años. Ah, bueno, estaba full colegio. ¿Y no está con clases, con nada, clases online?”, preguntó Hugo, a lo que Tamara explicó que “están con clases online, como todos los niños, pero no ve a los compañeros, no va a colegio, no tiene esa rutina”.

Fue en este momento cuando Tamara le hizo una singular pregunta al periodista: “¿Tú tení niños?”. Tras esto, Hugo respondió que “no, no… No tengo y no voy a poder tener (ríe)“.

“¿Por qué no?”, preguntó Tamara, a lo que Valencia indicó que “¡porque en este país no se puede, mujer! No nos dejan ni casarnos igual que a ustedes, y nos van a permitir tener hijos…”, declaró.

“Pero se puede hacer un vientre de alquiler, una cosa así”, recomendó la actriz, a lo que Hugo respondió que “bueno, quien se ofrezca, yo lo recibo feliz”.