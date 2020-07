“¿Por qué no te vas a la chucha?”: Nueva víctima de las “pitanzas” de Pancho Saavedra y Kramer tuvo inesperada reacción y sacó carcajadas

Gran éxito ha tenido el nuevo programa de Instagram de Francisco Saavedra y Stefan Kramer, llamado “Socios“, donde realizan “pitanzas” a variadas figuras del espectáculo chileno.

No obstante, en esta ocasión los animadores escogieron a una persona que no está ligada a la televisión, quien fue víctima de esta singular broma: se trata de la madre de “Pancho” Saavedra.

Fue el mismo Saavedra quien le sugirió a Stefan que llamara a su madre, diciéndole que era Don Francisco, y que llamaba para que ella participara de un concurso.

No obstante, y ante la sorpresa de ambos, la madre del conductor de televisión tuvo una inesperada respuesta a la llamada: “Por qué no te vay a la chucha mejor, que me despertai a esta hora hueó…”, dijo la mujer, quien provocó carcajadas en “Pancho” y en Stefan.

