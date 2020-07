“¡Te pasaste!”: Lisandra Silva recibe lluvia de elogios por foto a poco tiempo de dar a luz 

Lisandra Silva sorprendió con una nueva fotografía donde posa junto a su hijo, Noah. La modelo publicó la imagen en Instagram y recibió una lluvia de elogios por parte de sus seguidores, quienes destacaron su bella apariencia a pocos meses de dar a luz.

En la postal se puede ver a la también ex chica reality sonriendo mientras observa al pequeño, a quien carga en brazos. “Noah 🕊 mi Ángel”, escribió en la descripción de la fotografía.

Tras la publicación los seguidores de la modelo reaccionaron con más de 71.500 Me Gusta y múltiples comentarios donde destacan la apariencia de Lisandra en medio de su puerperio.

“¡Te juro que te encuentro hermosa! Me estas motivando para arreglarme. Mi hija hoy cumple 6 meses y no me he sacado el buzo 🥺🤭”; ” ¡Qué estupenda y con un bebé recién nacido! ¡Te pasaste bellísima!”; “Me hubiese encantado estar así cuando nació mi bebe y tenía un mes, por lo maquillada lo digo, pero bueno la que puede puede y la que no mira 😂😂😂” y “Me encanta que seas una mamita tan divina 💕”, fueron algunos de los comentarios.

Revisa la imagen a continuación: