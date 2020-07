Alison Mandel sorprendió con nostálgica y sincera reflexión en cuarentena 

Alison Mandel realizó una sincera reflexión y sorprendió a sus seguidores. La actriz escribió un extenso y nostálgico mensaje en su cuenta de Instagram donde recuerda cómo fue su vida antes de la pandemia.

En la publicación, la también comunicadora lamenta no haber sido “más espontánea” cuando tuvo la oportunidad, específicamente antes de la cuarentena decretada para frenar el brote de Covid-19 que enfrenta el país.

“Cada vez que me compro algo de ropa, aros, o algo para mi pienso ‘Esto me lo compraré para ir a la playa’ y al final voy 15 días en todo el año a la playa con mucha suerte. Cada vez que me siento agobiada miro fotos y busco hoteles para cuando viaje y después no viajo tan seguido (…) Cada vez que con mi mamá íbamos por un café helado decía podría pedir un pastel también y luego pensaba ‘no filo otro día el pastel sin el café"”, partió escribiendo Alison.

“Cuando iba a nacer Baltazar calculamos las veces que mi hermana iba a viajar desde el sur a verme. Le dije a mi mamá que no trabajara tanto, que mejor pasara las tardes acá. Mi papá tenía un viaje de trabajo y quiso volver 3 días para estar cuando naciera Balti y yo le dije que no, para que, si lo puede ver todo el año”, continuó.

Posteriormente, Alison indicó que antes jamás disfrutaba de actividades simples como bañarse en lagos o en el mar por miedo a enfermarse, que tampoco se “arreglaba” porque “es así” y que no salía hasta muy tarde ya que prefería dormir.

Además, la actriz dijo que la vida tiene sus tiempos y que ahora le está enseñando que es mejor no planificar y ser espontánea. Por otra parte, señaló que cuando termine la pandemia dejará de “pensar tanto” y hará todas las actividades que dejó pendientes, como cortarse el pelo y comer pasteles con su mamá.

“Descubrí que quiero que mi hijo sea espontáneo, que si no se baña un día porque estaba trepando por ahí no me va a importar, que la vida no se planifica, se vive no más. Me puse poética sabí… Cura del covid por favor llega 🙏”, finalizó Alison.

Revisa la reflexión de Alison a continuación: