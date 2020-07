Alejada de los medios: Así es la vida de la periodista Pamela Le Roy

La comunicadora Pamela Le Roy obtuvo fama gracias a su participación en el extinto programa juvenil “Mekano”, donde permaneció por dos años.

De momento la periodista se encuentra alejada de la televisión y los medios de comunicación, luego de que fuera despedida de una radio hace unos meses.

“Con la primera etapa después del estallido social se fue todo a las pailas y nos fuimos con mi programa, donde estaba con Pablo Zúñiga. Nos cortaron“, partió señalando Le Roy a LUN.

Tras ser consultada si volvería a la televisión, la comunicadora fue clara: “Hoy no, siento que no existe un escenario interesante para mí (…) no hay nada seguro, los canales tienen áreas comerciales débiles y de un minuto a otro te vas para la casa y uno deja ene cosas”.

“Tienes que cortar prenatales y postnatales por la pega y después, te fuiste. Las lealtades no se pagan, es ingrato y no me dan ganas de volver“, agregó en la misma línea.

Sobre su conexión con el público, la periodista comunicó que durante esta pandemia se unió a la tendencia que realizar “lives” por Instagram: “Me puse a hacerlos recién y son entretenidos. Instagram es una buena alternativa y una buena plataforma. Partí con los ex CQC Sebastián Eyzaguirre y Gonzalo Feito y nos fue bien, me sentí bien, es entretenido y súper natural, me encantó la onda”, agregando que los realizará los lunes y jueves.

Su empresa familiar

Le Roy ya lleva casi dos años a una empresa de anteojos que armó su marido, donde Le Roy se desenvuelve en el área de marketing.

“Muchos no teníamos idea que necesitábamos anteojos, hay una enfermedad visual que se ha hecho un poco más presente por las pantallas de la tele y estar tanto rato pegado al computador“, expresó, asegurando que le ha ido bastante bien.

En la misma línea sostuvo que: “La tienda está abierta con permiso y en la página te puedes probar los lentes de manera virtual“.

La cuarentena

Por último se refirió a un tema obligado: la cuarentena, señalando que al principio le costó bastante acostumbrarse a esta “porque yo soy de moverme y estar metida en hartas cosas, entonces este stop total te descoloca. Estar encerrada preocupándote de toda la casa, los niños y todo lo que pasa es un poco caótico. Ahora, somos animales de costumbre y finalmente nos empieza a gustar la cosa”.