Kel Calderón sobre la cuarentena junto a su nana y madrina: “Ella dice: qué se vienen a meter, yo hago lo que quiero”

Hace un par de semanas la influencer Kel Calderón fue entrevistada por Angélica Castro en el programa que conduce vía Instagram, donde detalló aspectos de la cuarentena que vive.

En la instancia fue consultada sobre con quién está viviendo, expresando que lo hace con su nada y madrina Nancy Huenupe.

“Me han retado mucho, porque tengo a mi madrina, la Nancy, no sé si la conociste“, partió señalando Kel.

Luego continuó: “La Nancy sigue inmutable, ahora trabaja conmigo y obviamente el día que partió la cuarentena fue como ‘no, chao, te quedas acá’. Y llevamos como tres meses y medio viviendo juntas“.

Tras esto, fue consulta de por qué los internautas la han “retado”, a lo que Kel respondió: “Porque las personas… A veces es difícil entender la relación, yo sé que tú la conoces, pero es difícil entender la relación que tiene la Nancy con mi familia y conmigo. Que me crió, que trabajaba con mi papá antes de que conociera a mi mamá, imagínate”.

“Entonces me dicen ‘deja que se vaya para su casa’ y no sé qué, y la Nancy tú cachai que tiene un genio peor que el mío. Me dice ‘qué se vienen a meter, yo hago lo que quiero’. Entonces es muy divertido”, sostuvo la casi abogada.

En esta misma línea Calderón expresó que “la Nancy obviamente no solo trabaja en mi casa, trabaja en otras casas también, entonces los trayectos… Y todas quedan por acá, entonces era mucho más cómodo que se quedara en mi casa y no tuviese que andar haciendo trayectos para un lugar y otro. Porque a ella obviamente no hay nadie que le hubiese impedido seguir trabajando”.

Por último agregó que incluso sus padres se ponen algo celosos: “porque yo y mi hermano siempre es como ‘¿a quién salvarías si hubiese un accidente? A la Nancy… (…) Y con ella estamos aquí, ahora me teje calcetines, se entretiene, estamos sobreviviendo“, cerró.