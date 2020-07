Gary Medel mostró lo grande que está su hija y le dedicó emotivo mensaje

View this post on Instagram

feliz cumpleaños mi princesa 👸🏻 son 5 añitos de puro amor 💓 llegaste en el momento justo para unir y fortalecer esta gran familia que tenemos !! te deseo que seas muy feliz y que sigas la gran niña que eres 🤩 te amo mucho princesa mia ❤️🎂🎁🎈 #alessandra #happybirthday #auguri #teamoconlocura😍 #lajefa💪🏼