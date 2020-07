La inesperada confesión de Gala Caldirola: “Tuve la idea de abortar”

Gala Caldirola reveló que tuvo la intención de abortar cuando se enteró que estaba embarazada del futbolista chileno Mauricio “Huaso” Isla. La modelo habló sobre el tema en el programa “Sigamos de Largo”, de Canal 13.

Recordemos que la también chica reality actualmente reside en España junto al seleccionado nacional —quien ahora es su marido— y a su pequeña hija Luz Elif de dos años. Al parecer la familia se habría trasladado hasta el país ya que “El Huaso” integrará próximamente un equipo europeo.

Por lo anterior, la modelo fue entrevistada a través de un contacto en vivo. En el espacio televisivo habló sobre diferentes temas, entre ellos su embarazo.

“Cuando me enteré que estaba embarazada me sentía acojonada, no quería, sentía que no era el momento, llevaba un año de relación con Mauro y me parecía muy pronto”, señaló.

Posteriormente sorprendió con una inesperada confesión: “En España tenemos la mentalidad mas abierta, y hay gente que le va a sonar fuerte, pero yo tuve la idea de abortar”, dijo.

Finalmente Gala indicó que no interrumpió el embarazo ya que mantuvo una conversación con Mauricio, quien le entregó su apoyo para continuar con el proceso.

“Me miró a los ojos y me dijo: ‘No, yo te amo, quiero que seas mi compañera de vida, no vas a hacer eso, quiero que tengamos esta niña y hagamos una familia’ Ahí me relajé un poquito y me dediqué a disfrutarlo”, explicó.

Posteriormente, la modelo se refirió a la crisis matrimonial que enfrentó junto a su esposo y cómo lograron superarla.

“Estamos muchísimo mejor, logramos hablar, nos hemos podido volver a entender, pero eso son las relaciones. No siempre todo es bueno, pueden haber diferencias, y lo importante es llegar acuerdos”, finalizó.