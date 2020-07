“Era la señorita que estaba casada con un actor”: La confesión de Jorge Zabaleta en su época de soltería

Jorge Zabaleta reveló una inesperada historia de su época de soltería. La anécdota se remonta a 2003, cuando el actor causó sensación en la teleserie “Machos”, que le permitió presentar en una gira de un banco al cantante Miguel Bosé.

“En medio de esta cagada que quedaba, en Pucón, Miguel me dice quería conocer al hijo de puta que salía antes que él. Así ‘¿quién es? Y yo me creía más que Miguel Bosé. ‘¿Quién es ese weón? ¿El que canta ‘que te la pongo?’. Yo lo ninguneaba”, dijo en el programa Socios con Francisco Saavedra.

“Y me invita Miguel Bosé, en Pucón. Me invita al Hotel Pucón, al antiguo, el que se quemó, Me invita porque quería saber quién era este weón que salía antes que él y que dejaba tanto la cagá. Y nos quedamos conversando con Miguel, muy simpático…”, relató.

“En esa época no andaba deseoso. Me acuerdo que andaba con una señorita. Y era la señorita, te la voy a contar, pero piola… Era la señorita que estaba casada con un actor“, reveló.

Tras dicha confesión, Saavedra intentó saber quién era esta persona, pero Zabaleta no quiso decir más. “Francisco Javier, ¡córtala! Andabai copuchando puras weás”.

“¡Mentira!… Ya, ¿y? Andaba esa señorita casada con un actor. ¿Pero sigue junto con él o se separaron?, arremetió el animador de Lugares que Hablan.

“No puedo dar más información, pero ya la cagué. Hablé de más” cerró Zabaleta.