Raquel Castillo recibió importante información de su madre tras semanas desaparecida

Raquel Castillo confirmó que apareció su madre, quien se encontraba desaparecida hace varias semanas. La imitadora publicó un video en su cuenta de Instagram donde explica la situación y da gracias por la ayuda.

Recordemos que la ahora presentadora de televisión está radicada en Perú. Desde ahí, hace algunas semanas solicitó ayuda para encontrar a su mamá, con quien perdió el contacto a fines de abril. En ese momento la mujer sufrió la fractura de su cadera por lo que fue trasladada desde Curacaví a Espacio Riesco para ser atendida.

Lo anterior fue lo último que supo Raquel, quien no había tenido nuevas noticias de su mamá hasta ahora. Tras recolectar mucha información, se enteró que la mujer estuvo internada en un hospital de La Florida, desde donde efectivamente fue trasladada hasta Espacio Riesco, lugar donde se mantendría internada.

“Ya me quedo más tranquila después de tantos meses, de estar todos los días llamando, todos los días insistiendo (…) no me dejaban hablar con ella”, manifestó.

“Ella está bien, esta recuperada de su cadera y pronto estaremos juntas y podremos hablar”, agregó.

Revisa el mensaje a continuación: