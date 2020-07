“Están llenos de plata”: actriz Aline Kuppenheim criticó con dureza súbita alza de las cuentas de luz

Durante las últimas semanas los clientes de Enel denunciaron a través de las redes sociales y la prensa el súbito aumento de las cuentas luego de que la empresa retomara la lectura de los medidores en terreno.

Por causa de la pandemia del coronavirus, la compañía dejó de acudir a los hogares para la toma del estado y, de acuerdo a la normativa vigente, se facturó de manera provisoria el consumo mensual con el promedio del último semestre.

Esta situación provocó varias quejas de los usuarios, incluso algunas cuentas que fluctuaban entre los 25 y 35 mil pesos aumentaron casi en un 700%.

Esto también generó la molestia de la destacada actriz nacional Aline Kuppenheim, quien mediante sus redes sociales criticó a Enel. “En Chile no sólo no se suprimió el pago de servicios básicos. No sólo no bajaron ni se congelaron los precios, subieron estratosféricamente. Están llenos de plata, pero llenos de miseria”, escribió.