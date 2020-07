“Se acerca a la perfección”: Ingrid Aceitón dedicó románticas palabras a su nuevo pololo 

Ingrid Aceitón dedicó un romántico mensaje a su pareja en su cuenta de Instagram. La modelo y ex chica reality sorprendió a sus seguidores con la publicación.

Es necesario destacar que Ingrid reveló el 15 de mayo que mantiene una relación amorosa con “Nashito Alma Grueza”, joven conocido en redes sociales por realizar imitaciones. Desde ese momento comparte fotografías de su nueva relación con sus seguidores.

Ahora, la ex chica reality publicó una postal donde aparece besando a su pareja en medio del campo donde decidieron vivir y escribió una emotiva reflexión.

La modelo partió agradeciendo a Dios por su nueva vida: “Siempre estaré agradecida Señor de lo que me entregas y me das en mi día a día. Me has enseñado a levantarme de donde jamas pensé poder hacerlo, tú y yo sabemos lo que me entregas. Amarte es poco”, señaló.

“Gracias otra vez más por enviar a mi camino a Ignacio, un ser que sin ser perfecto (como todos) me llena de alegrías, amor y vida a diario. Eso se acerca a la perfección. Además de bello por fuera, por dentro uf! es mejor 🤩 Y son emociones reales no solo palabras”, agregó.

Finalmente, Ingrid indicó: “Lloro de felicidad, de alegría, por ser tan afortunada de tener en mi vida lo que más importa que es el AMOR”.

La publicación sorprendió a los internautas, quienes reaccionaron con más de 9 mil Me Gusta y múltiples comentarios apoyando la nueva vida de la modelo.

Revisa la fotografía y el emotivo mensaje a continuación: