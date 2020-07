“Al ver las notas no pienses que son malas…”: Padre de Belén Mora sacó risas al leer hilarante carta que ella le dejó en su niñez

Por medio de sus redes sociales, la comediante Belén Mora compartió un hilarante video protagonizado por su padre, el que en poco tiempo alcanzó las más de 53 mil reproducciones.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja de Toto Acuña publicó un divertido video donde aparece su padre leyendo una carta que ella misma le había escrito en su niñez.

En la carta, Belén le decía que no viera sus notas del colegio como algo negativo, porque “las hice pensando en ti”.

“Esto que lo oiga tu hijo, para que aprenda cómo desde esta edad tú ya manipulabas a tu padre“, comenzó relatando el hombre en el video.

Posteriormente, leyó lo que decía la carta escrita por Belen: “Papá no sé cómo agradecerte la felicidad que me has dado durante toda tu vida. Al ver las notas no pienses que son malas, sino menos que buenas, porque buenas o malas las hice pensando en ti. Tu hija Belén“, dijo el padre de la comediante, soltando algunas carcajadas.

El video rápidamente fue aplaudido por sus seguidores, quienes inmediatamente dejaron sus comentarios bajo la publicación: “ajjajaja genial”, “genia”, “muy ingeniosa!! Creativa, te pasaste!!”, “notable”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Revisa la publicación acá: