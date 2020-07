Tere Marinovic por caso de camarógrafo: “Si un hijo mío pide licencia psiquiátrica porque le cortaron el pelo, le sugeriría tomar testosterona”

La comentarista y licenciada en filosofía, Tere Marinovic, utilizó su cuenta de Twitter para referirse a las declaraciones del abogado del camarógrafo que demandó a José Miguel Viñuela, quien aseguró que el trabajador está con “licencia psiquiátrica y medicado”.

Sobre sus dichos, la Directora Ejecutiva Fundación Nueva Mente, indicó en la red social que “si un hijo mío, o mi marido, pide licencia psiquiátrica y necesita medicarse, porque le cortaron el pelo contra su voluntad, lo que le sugeriría sería tomar testosterona, o hacerse ver por falta de carácter“.

Esta opinión no dejó a nadie indiferente y fue ampliamente comentada en la plataforma, de parte de usuarios quienes criticaron los dichos de Marinovic.

“Perdona @tere_marinovic la causa de su depresión no fue el corte de pelo, fue la burla e insultos que recibió de parte de @josemvinuela frente a las cámaras exponiéndolo sin sentido! Además lo hizo sin su consentimiento.. Te gustaría eso para tu hijo? ..no lo creo!”, “Oportunista ..ahora solo quiere sacar plata del mechón..”, “¿Tomar testosterona? Really? Comentario bastante desatinado por su parte”, fueron algunas de las reacciones que generó su publicación.

Revisa acá sus declaraciones: