¡Papá chocho! Diputado Marcelo Díaz se emocionó con importante logro de su hija mayor

Hoy mi @javi.v.d me a hecho feliz feliz al contarme que se tituló de enfermera y que sigue adelante con sus sueños y proyectos. Es difícil explicar en palabras lo orgulloso que estoy por su logro académico pero mucho más por la hermosa persona que es, la maravillosa hija que ha sido siempre y el amor inmenso que siempre he sentido de ella y que ha sido combustible esencial para mi existencia. Te amo hasta el infinito y más allá Javi. El amor cruza océanos y el nuestro es indestructible. Papá. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️