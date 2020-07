“El movimiento feminista no me representa”: La contundente opinión de Patricia Maldonado en su programa de Youtube

En un nuevo programa de “Las Indomables”, integrado por Patricia Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido, las animadoras se refirieron a los distintos movimientos que existen hoy en día, tales como el feminista o el movimiento LGBTIQ+.

En este sentido, Maldonado aseguró que no le interesa “atacar” a estos movimientos, y que no entiende por qué éstos sí la insultan a ella.

“Lo que pasa es que acá se contraponen una serie de situaciones. El movimiento feminista a mí la verdad no me representa, ni tampoco me interesa atacarlo, porque me da lo mismo, mientras no se metan con lo mío, mientras no traten de imponerme cosas que yo no estoy de acuerdo… no me representa“, aseguró.

“A mí juicio, hay cosas que no concuerdan. ‘Quiero’, dicen ellas o estos grupos, ‘que se respeten nuestros derechos’. Yo les hago una pregunta a ellos, ¿y por qué no respetan nuestra opinión?”, consultó la animadora.

“¿Por qué cuando nosotros decimos algo (nos dicen que) nosotras somos fachas, rechuchas de…, viejas, que las maten’. Denme una explicación lógica y racional”, añadió Patricia.

Asimismo, consultó: “¿Por qué yo tengo que respetar esos derechos de todas estas agrupaciones y estas agrupaciones no respetan mi forma de pensar?“.

“Eso no puede ser, si el respeto empieza en general, si ustedes piden respeto, momentito, yo también exijo respeto y tienen que respetar mi opinión les guste o no les guste”, dijo finalmente.