La reinvención de Gianella Marengo en medio de la cuarentena: da clases de cocina por Zoom

Al igual que muchos rostros durante esta cuarentena, la exchica reality Gianella Marengo se reinventó en estos difíciles tiempos y emprendió con la cocina online.

La modelo cuenta con decenas de alumnos a quienes les comparte sus secretos de la cocina italiana a través de la plataforma de videoconferencias Zoom.

“Un día por Zoom mostré que me hacía un risotto ai funghi (de champiñones). Me pidieron la receta y yo siempre la doy. Ahí me hizo clic, pregunté si les gustaría que hiciera una clase para aprender y me llegaron muchas respuestas. Noté que tenía un nicho con la comida italiana, con recetas familiares que aprendí, y se armó”, partió señalando a LUN.

En esta misma línea señaló que su pasión por la comida italiana fue heredada de familia, y a la vez expresó que es su manera de desconectarse de este confinamiento.

“Siempre me gustó la cocina y no me gusta mucho la comida congelada. Con la cuarentena tengo tiempo para preparar algo a diario, es mi desconexión con todo y lo paso chancho. Mis papás siempre estuvieron en la cocina y mi hermano es chef. Tengo recuerdos de chica en Valparaíso, cuando iba a la casa de mi nona (su abuela) y la veía cortando con destreza la masa de los ñoquis con la mano o haciendo pesto. Mis abuelos eran de Génova, entonces son preparaciones que comí siempre; después estudie en la Scuola Italiana donde el almuerzo también era pasta todos los días y focaccia en el recreo”, detalló.

Aquí puedes ver una de sus preparaciones: