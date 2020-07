Eduardo Fuentes reacciona furioso por Caso Antonia: “¿Te gustaría que eso le pasara a tu hija?”

Eduardo Fuentes realizó una potente reflexión sobre la violencia de género al inicio del programa “Mentiras Verdaderas” de La Red. El periodista se refirió al temas tras los múltiples casos de violaciones y femicidios expuestos a nivel nacional durante la semana.

Las palabras del comunicador se centraron en la prisión preventiva decretada por las autoridades para Martín Pradenas, único imputado en el caso de Antonia Barra, quien se suicido tras ser víctima de una violación.

“Todo eso es lo que nos compete a nosotros hombres, varones. Cómo nosotros tenemos que hacer un cambio. Yo creo que situaciones como las que hemos conocido en el caso de Antonia, Fernanda, en el caso de muchas otras mujeres, en el caso de niñas del Sename y en el caso, probablemente menos relevante para algunos pero más sutil, son los pequeños casos de machismo que vivimos día a día”, dijo Eduardo.

“Flaco: no es no. Si estás ahí en un carrete y nos ponemos medios tontos con un copete, entendamos viejo no es no. Jamás la culpa la va a tener la víctima, no ninguna de esas cosas que pongamos poder en una lista sirve. No es no, la responsabilidad es de nosotros”, agregó.

“Tenemos que entender que la sociedad ha cambiado, que el mundo evoluciona, que las cosas que ayer parecían razonables hoy no lo son.El piropo en la calle desubicado, lascivo, ¿de verdad hay algunos que piensan que a la mujer le gusta que le digan una ordinariez?”, sentenció Eduardo.

“Todos tenemos que hacer el cambio. Nos hemos reído de lo que no teníamos que reír. Nos hemos burlado de lo que no teníamos que burlarnos, y tenemos que entenderlo para cambiar. Esa es la única manera, porque si seguimos siendo ciegos ante eso nada va a cambiar”, expresó.

En relación a la muerte de Antonia, Fuentes fue enfático: “¿Cuántas Antonias no se conocieron jamás?, porque no tuvieron la decisión los padres quizás, de perseguir lo que ocurría. ¿Cuántas Antonias no quedan en el silencio? Digo Antonia, pero podría ser Alejandra, Lorena, Sandra. Podría ser Alma, que es el nombre de mi hija. Eso para mí me resulta tremendamente violento“, dijo el comunicador.

“Si vemos que una chica está en riesgo, porque se pasó de copas, si podemos colaborar, colaboremos. No nos hagamos los hueones, hasta cuando. ¿O te gustaría que eso le pasara a tu hermana?, ¿a tu mamá, a tu pareja a tu polola, a tu hija?, ¿crees que está bien?, ¿que es lógico, que es justo porque son mujeres?”, manifestó molesto.

“Cuando se habla de Justicia para Antonia, yo digo Justicia para todas las Antonias. Para las que hubo y para las que vendrán, y ojalá no vengan muchas más. Usted amigo mío, al igual que yo, tenemos la palabra también en esto. Esto no es un tema solamente de las mujeres, o de las feministas, o de LasTesis. Con mucho respeto se los digo. No nos quedemos en la vereda viendo cómo ellas dan la batalla. Hagamos nosotros también un cambio prudente, cerró el periodista.

Revisa la reflexión completa a continuación: