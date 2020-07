“La haces hacer puras estupideces”: Pamela Díaz recibió comentarios divididos tras TikTok con su hija

La animadora Pamela Díaz comenzó hace poco tiempo a subir más contenido en su cuenta de TikTok, el que comparte también en Instagram donde tiene la mayoría de sus seguidores.

Sin embargo, confesó que le ha costado crear nuevo contenido, subiendo un video junto a su hija Pascuala.

“Me cuesta mucho tik tok. Partí por los Más fomes 🤣 🤣 así se empieza… Buen finde people“, escribió.

Y si bien tuvo más de 220 mil reproducciones, los comentarios se dividieron por mostrar a su hija.

“Pobrecita la haces hacer pura estupideces, al principio me reía ahora me da hasta pena tanto exponerla”, dijo en un comentario una seguidora que abrió el debate.

“Te sigo y me encantas, pero con los niños no, me carga que los expongan”, dijo otra.

Mientras, otros dijeron frases como “es su hija y puede hacer lo que ella quiere”.