La potente reflexión de Francisca Imboden por episodio de acoso que vivió su hija con Nicolás López 

Francisca Imboden se refirió al complejo episodio que vivió su hija Trinidad Gárces, quien en el año 2018 fue acosada por el polémico director de cine Nicolás López, formalizado por abuso sexual tras ser acusado por varias actrices del espectáculo nacional.

Es necesario recordar que el hostigamiento de López comenzó en una fiesta, donde fue abiertamente rechazado por Trinidad. Posteriormente, el director insistió en acercarse de forma agresiva a la joven a través de redes sociales donde fue bloqueado.

Tras la insistencia fue enfrentado por Francisca en un evento.“Le dije ‘sé que le escribes’ y huyó”, reveló la actriz en ese momento.

Ahora y en medio de las múltiples denuncias de acoso, abuso sexual y violaciones contra mujeres, Francisca habló del incómodo momento con Jordi Castell en el programa “El Aperitivo” de Revista Velvet.

“Cuando la hija de uno dignamente ha dicho que no, no, no y la persona sigue y sigue, ya es acoso la cuestión. Entonces, la verdad es que me molesté bastante. No es no. Es tan simple como eso, ¿qué parte no se entiende?”, dijo la actriz.

A lo anterior, Jordi contestó: “Me parece súper bien que aparezca la mamá cabrona poniendo el acento, porque hay algunos que no entienden que no es no”.

Por su parte, la actriz indicó que muchos hombres caen en el error de creer que cuando una mujer dice que no es sí. “Eso en el coqueteo íntimo, cuando ya tienes una relación. Pero en la previa si te están diciendo ‘no’, hay que ser medio pavo o francamente con daño para no entenderlo”, dijo.

“Lo bueno es que ahora las nuevas generaciones van mejorando cada vez más. Uno que es madre de un niñito varón tiene el deber también de inculcarle al cabro que escuche, que perciba y que eduque esa parte sensible de sí mismo, para reconocer la sensibilidad en el otro”, señaló Francisca.

“No va a ser más machito ni menos machito por andar haciendo tonteras. Es una cuestión de respeto todo. Yo no puedo dejar que me pasen por encima, como tampoco voy a pasar por encima del otro”, explicó.

“No le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan, y tanta frase maravillosa del año de la cocoa que todavía a veces no nos hacemos carne. Eso”, finalizó.