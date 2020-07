“Se parece al papá”: Yamna Lobos celebró primer mes de vida de su hija con tierno video

Fue hace un mes que la bailarina Yamna Lobos dio a luz a su primera hija y este sábado hizo una reflexión especial para celebrarla con un video junto a Rodrigo, su pareja.

“El lunes 20 de julio mi Agus cumplió un mes de vida🤗!!! Awww como pasa el tiempoooo esta tan grande y gordita jajaja! (solo LME)”, escribió Yamna.

Además, agregó que “veo sus avances día a día y me emociono tanto sobre todo cuando me regala sonrisas!!! oooh me derrito😍”.

“Y cuando juega con su papa @rramirezmun uufff! los 2 con baberos 💕”, dijo la ex “Rojo”.

Por último confesó que “cuesta mucho sacarle fotos jajjaja!!! acá el intento. Se que hay much@s mamis y papis que se identicaran!🤣”.

Sus seguidores la felicitaron con más de 54 mil “me gustas” y mensaje como “Linda familia”, “los amooo”, “se parece al papá”, “hermosoooos”, “Que lindo verte feliz junto a tu familia”, “muchas felicidades”.

Mira el video: