Joaquín Méndez recibió emotiva sorpresa tras protagonizar preocupante crisis por pandemia 

Anteriormente te contamos que Joaquín Méndez compartió un preocupante video con sus seguidores en Instagram. En el registro, el comunicador aparece llorando desconsoladamente frente a la cámara.

“Así me siento realmente hoy, me cansé un poco de que siempre me tengo que mostrar feliz (…) Toda esta pandemia ya nos tiene a todos sacando lo peor, cuando el objetivo en la vida es venir a disfrutar de este instante”, escribió Joaquín en la publicación.

El video preocupó a los seguidores del también ex chico reality, quienes decidieron hacer otro con una recopilación de escenas donde Joaquín se ríe a carcajadas y se lo enviaron para animarlo.

La muestra de cariño sorprendió al comunicador, quien rápidamente compartió el alegre registro y lo acompañó con una inspiradora reflexión.

“Fue un montón de alegría la que me enviaron. ¡Gracias a todos los que se dieron un tiempo! Me mandaron hasta mails con libros de auto ayuda ¡los amo! Jajajajja. Personas que pensé que ya no estaban me llamaron, muchos mensajes ¡hasta x Tiktok! De verdad se pasaron, señaló Joaquín.

“Hay varias personas que están en la misma situación con este vaivén de emociones, fue bueno también escucharlos y minimizarme también un poco, para entender que estamos todos en la misma”, agregó.

“Gracias por estar ¡ya vamos con todo! ¡Ya falta poco para poder abrazar! Reitero que los QUIERO una banda”, finalizó.

Revisa el video a continuación