Mónica Rincón se quebró por caso de mamá que debe elegir entre la alimentación y salud de su bebé

Mónica Rincón, conductora de “Chilevisión Noticias”, se quebró en pantalla tras la emisión de una nota que exponía el caso de una esforzada mamá, quien debía elegir entre la comida y la salud de su pequeño hijo.

El menor —que tiene solo un año y seis meses de edad— sufre un tumor endocrino cuyo tratamiento es costoso. Para pagarlo su madre, llamada Constanza, vende los productos de la caja de mercadería que entrega el Gobierno, entre otras cosas que encuentra en su hogar.

Es necesario destacar que Constanza está cesante producto de la crisis sanitaria por Covid-19 y no tiene más ingresos familiares. A esta difícil situación se suma que tiene otro hijo a quien mantener.

La situación impactó a Mónica, quien al término de la nota hizo una reflexión al borde del llanto.

“Es que no puede ser no más. No puede ser que el hijo de Constanza… que Constanza tenga que elegir entre comer y un remedio para su hijo“, partió la comunicadora.

“No es así como se construye un país. Por mucho que avancemos, si tenemos esos casos todavía en nuestro país, es que estamos haciendo algo muy mal“, agregó Mónica.

El caso también impactó a los televidentes, quienes vía Twitter se contactaron con la periodista para ofrecer todo tipo de ayuda. Mónica expuso el número de cuenta de Constanza, el cual colapsó por problemas bancarios. Finalmente se expuso un número telefónico para contactarse directamente con ella.

Revisa los tuits a continuación:

Para todos quienes quieran ayudar a #Constanza la mamá que debe elegir entre comer y la salud de su hijo (vendiendo alimentos de la caja que recibió) y que aparece en nota de @eljanovega cuenta es Cta Rut Banco Estado 19378012-1

Por interno entregamos su celular. RT — Mónica Rincón González (@tv_monica) July 26, 2020