“No me provoca que me digan vieja de mierda”: Patricia Maldonado arremete contra actrices que la criticaron por “polémica” acción en “Las Indomables”

El pasado 28 de julio, varios rostros de la televisión chilena criticaron a la animadora Patricia Maldonado, por una acción que cometió contra su perro en plena transmisión de su programa “Las Indomables”.

En el espacio, Maldonado causó gran cantidad de cuestionamientos, luego de que se le viera “lanzar” a su mascota de manera sumamente violenta al piso.

En este sentido, la actriz Vivianne Dietz, conocida por su participación en “Yo soy Lorenzo”, dijo que Patricia Maldonado es una “VIEJA DE MIERDA!!!! DESESPERADA POR PANTALLA”. A ella se sumó la actriz de “Pacto de Sangre”, Antonia Bosman, quien señaló que “‘cómo ser una mierda de persona en cada arista de tu vida’, con Patricia Maldonado…”. Finalmente fue el turno de Sigrid Alegría, quien indicó que “sería bueno que no le den más pantalla (…) a ignorarla y que se pierda en el olvido”.

Respuesta de Patricia Maldonado

Ante las críticas que recibió, Patricia Maldonado decidió responder en una nueva emisión de “Las Indomables”, espacio que conduce junto a Catalina Pulido.

En primer lugar, Maldonado se refirió a la actriz Sigrid Alegría, y recordó un antiguo episodio protagonizado por la actriz. En específico, Maldonado trajo del recuerdo el choque de la actriz en Providencia el año 2007, cuando se estrelló con el muro de un antejardín.

Sobre este hecho, Patricia señaló que “revisamos el tejado (de vidrio) porque hay una que se pegó un tortazo curá como… se metió a una casa, estuvo a punto de matar a alguien, pudo haber muerto la familia que estaba durmiendo, curá que ni si quiera sabía, se voló todos los dientes”.

Posteriormente, Maldonado se fue en picada en contra de las actrices Vivianne Dietz y Antonia Bosman, manifestando lo siguiente: “A mí no me provoca ninguna molestia que me digan vieja de mierda... ahora, yo a ellas no les voy a decir viejas de mierda, les diría caca, ustedes huelen a caca“.

Asimismo, aseguró que “me van a seguir viendo por mucho tiempo, porque yo soy como los monos porfiados, me caigo al suelo y me paro de nuevo y voy a seguir exactamente igual”.

“Si no es aquí, es en otra plataforma y así sucesivamente, pero no voy a desaparecer mamita, ten cuidado, pero revise su vida primero“, advirtió finalmente.