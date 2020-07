Yuyuniz Navas mostró artística fotografía desnuda para celebrar la maternidad: “La primera profesión que quise ser fue madre”

View this post on Instagram

La primera profesión que quise ser fue madre. Siempre me gustaron los niños, me siento muy cómoda con ellos. Ser madre consciente es un regalo del cielo. Un hijo es la trascendencia del amor, es una oportunidad para crecer y despertar, hacerte consciente, protagonista y presente. Maravilla, la maternidad en cada etapa, amamantar, criar, educar, contener, apoyar, querer, crear, es un privilegio. Que dicha la vida que crea nuestro diseño, para este mundo. Todo lo he dado por mi niña, y por mi. Yo elegí valientemente ser madre soltera, a mucha honra, y ha valido la vida. Mi corazón se extiende cuando siento el amor por mi niña, y lo abarca todo. Nuestros niños, propios, prestados, del otro, como sea. El amor, el respeto, la entrega y la visión de dar a otro, y llevar por el camino, es lo que necesitamos. Perdonar a mamá y papá por no poder. Agradecer la herencia y cortar patrones, derribar creencias. Acercándonos cada vez más a la verdad de lo que somos en nuestra individualidad que construye un destino consciente, en cada creación de tu día. Viva la vida! Viva la vida! Viva la luz y al amor, por sobretodo, aleluya! #felizjueves #jupiter #vida #belleza #fortaleza #riqueza #alegria #desafio #vision #espiritu #maternidad #nacimiento #creacion #perdon #liberacion Mi mamá me quiso sacar la foto, yo no quería. Menos mal la sacamos, y se ve bonita