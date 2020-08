“Desastre post parto”: La sincera reflexión de Alison Mandel en la Semana de la Lactancia

Alison Mandel realizó una sincera reflexión en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La actriz compartió su experiencia por medio de una extensa publicación en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores.

Recordemos que Alison y su esposo, el comendiante Pedro Ruminot, se convirtieron en padres el pasado mes de marzo. La pareja recibió con alegría a su primer hijo tras varios años en tratamiento médico a raíz de problemas para concebir.

Desde ese momento la actriz comparte su experiencia en temas de crianza con sus seguidores. Esta vez decidió hablar sobre la etapa de lactancia que como ella experimentan otras mamás.

“Esta semana es de la Lactancia Materna y quiero hacer una reflexión; Cuando estaba embarazada las cosas no avanzaban del todo bien, mucho reposo, mucho miedo, mucha incertidumbre. Hubo un momento que dije ‘Ya, las cosas no están saliendo como las planeé pero mi lactancia si va a ser exitosa’, compré libros, leí testimonios, me hice una insoportable de la defensa de la lactancia… Me decía a mi misma ‘apenas nazca la buabita la voy a poner en la teta” de esa forma vamos a lograr un apego y acople perfecto 🙄Nada de eso pasó… Desastre post parto“, partió Alison.

“Se llevaron a Balti, no lo ví en 3 horas. Cuando tomó calostro comencé a sangrar nuevamente, se lo tuvieron que llevar nuevamente… Cuando al fin estuvimos juntos me explicaron como acoplar a la buabita y NUNCA lo logré. Nadie te dice que se duerme mientras toma, que el acople no es mágico, que estas con las manos conectadas a intravenosas que impiden la mejor manipulación, que tienes llanto, que estas abrumada, que sientes un amor inexplicable, mucha confusión…”, agregó Alison.

La actriz continuó relatando como fue su experiencia tras el alta clínica, específicamente al llegar a casa: “Insistí en mi lactancia con mucha porfía, lloré de dolor como nunca en la vida, mis amigas me consolaban por llamada. Qué ganas de haber estado acompañada de mi tribu de mujeres (pandemia culia)”, expresó.

Posteriormente reveló: “Balti me dejo una cicatriz que me va a recordar siempre mi porfía y mi dolor, él nunca sé acopló, hasta el día de hoy nuestras tomas son desastrosas 😂 los labios evertidos no existen por acá y menos la posición perfecta… Pero mi hijo se alimenta 💙 está gordito 🤗 rebosante de amor y de LME. Compré un tarro de relleno para saber que si fallaba tenía la salvación ahí”.

Finalmente la actriz sentenció: “Mi lactancia con todas sus falencias si es exitosa… Es ahí cuando descubrí que todas lo son. Que las mamás que dan relleno lo hacen porque saben que es lo que mejor pueden hacer por sus hij@s y por ellas. Que si mezclas está perfecto. Que si das sólo LME maravilloso también. No es fácil y siento que ahora se ha ido haciendo cotidiano el decir que no es simple y hay muchas mujeres que pueden ayudarte a tu alrededor. Alega lo que quieras alegar, llora, grita y alimenta como puedas a tu hij@, esa sin duda será la forma más exitosa de hacerlo 💙”.

Revisa la publicación de Alison Mandel a continuación: