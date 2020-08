“Es un atrevimiento que no tiene nombre (…) usted es facha”: Patricia Maldonado le “paró los carros” a Natalia Valdebenito por comentario en contra de persona discapacitada

Hace algunos días, la comediante Natalia Valdebenito fue duramente criticada luego de haberse burlado de una persona con discapacidad.

Todo comenzó a través de Twitter, un usuario que se identificó como @MauMarileoC, entregó su opinión de los hechos ocurridos en La Araucanía, indicando que “no es racismo ni facismo! Fueron sólo vecinos que defendieron su ciudad de los terroristas, deja de defender a gente que se esconde detrás del glorioso pueblo mapuche real para hacer terrorismo!”.

A raíz de esto que Natalia contestó a su publicación y señaló que “con esta cara no podríamos esperar más eh. Bloqueado”, desatando gran polémica la red social.

Tras esto, los comentarios en contra de Valdebenito no comenzaron en tardar, por lo que la comediante optó por borrar el mensaje. “Voy a borrar este tweet. No caché que la persona tiene discapacidad. No leí su bio. Me equivoqué“, explicó.

Fue justamente este tema el que fue comentado por Patricia Maldonado, en una nueva emisión del programa “Las Indomables”, espacio donde comparte junto a Catalina Pulido.

En este sentido, Maldonado se fue en picada contra la comediante y le consultó: “O sea, ¿usted juzga a la gente por la cara?, ¿porque tiene cara mapuche? a mí no se me hubiera ocurrido“, sostuvo.

“Discapacitado, a mí no se me ocurría hablar de un discapacitado, no se me pasa por la mente”, agregó la animadora.

Para Maldonado, “es un atrevimiento que no tiene nombre, de verdad, pero yo voy a ir más allá de eso… un error lo puede cometer cualquiera, pero ella dice ‘mi error fue discriminarlo por facho, lo asumo’, ¿en qué quedamos señora Valdebenito? si la democracia es poder expresarse”, continuó manifestando.

“Lo que usted está haciendo es una facha, usted es facha porque fue capaz de liquidar a una persona que usted no conoce, por la cara, por su conducta, por defender a su pueblo”, puntualizó.

“Si él a usted no la insultó, no la agredió, dio su opinión, eso se llama fascismo”, concluyó la exrostro de Mega.