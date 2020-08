“Hoy los quiltros no le tememos a los Pitbull”: La tajante respuesta de Tatiana Merino tras fuertes dichos de Patricia Maldonado

View this post on Instagram

Que quede claro que esto no es una pelea trivial de farándula o mujeres adultas discutiendo temas pasados. Mi tema es otro. A mi me da lo mismo que seas o no, si te gusta o no, si piensas de una manera o de otra, Cada quien es libre y es en esa libre sociedad en la quisiera siempre habitar. Yo ya sufri con su violencia y callé, por que como usted dice yo era un quiltro y usted un pitbull, pero hoy seguir permitiéndole a usted que denigre a mujeres, ya eso, no se deja pasar como un simple cahuin, seguir permitiéndote que hables tan suelta de cuerpo con tanta violencia e insensatez sobre las minorías sexuales, eso es inaceptable, sobre todo en un país como Chile al que tanto le ha costado avanzar en aceptar "las difencias", estoy segura que a Daniela Vega; así como a mi, tus palabras no nos afectan en lo más mínimo. Pero mientras ud dispara con la metralleta de la ignorancia… que pasa con el resto? No se olvide que hay niños, adolescentes y adultos trans, que por sus dichos son violentados, humillados, invisivilizados en nuestro pais. Encuentro que es realmente un completo peligro que personas como usted aún tengan voz en los medios de comunicación. El mundo evolucionó señora y usted se quedó abajo, hoy los "quiltros" no le tememos a los "pitbull", por que entendemos que juntos podemos romper esquemas y perder los miedos. Hoy Chile ya no es el mismo que gobernaba su compadre, usted se creyó inmortal y se lleno de arrogancia, pero se dio cuenta que ya ni tranquila puede salir a la calle, por que hoy los hijos, los nietos de los sin voz en su momento, hablamos y hablamos bien fuerte. Mucha suerte, señora Patricia y cierre una vez por todo su boca, en beneficio de los que vienen detrás suyo. Tatiana