Alejandra Araya reflexionó sobre las críticas a los cuerpos ajenos con fotos completamente desnuda

La actriz Alejandra Araya, recordada por su papel en “Perdona Nuestros Pecados“, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un potente mensaje sobre las críticas que ha recibido.

En la postal, posó completamente desnuda en una tina, escribiendo: “No somos solo un cuerpo físico. Somos también cuerpos emocionales. Somos vida, somos experiencias…“.

“Cada cicatriz, arruga, moretón, etc. es historia, es tiempo; no solo en el cuerpo físico, si no también en el emocional“, sumó.

Luego continuó: “El mío se marca hasta con el calorcito del agua… imagina entonces cómo influyen miradas, palabras, acciones o silencios. Somos historia… MI/TU historia…”.

Por último cerró con: “¿Por qué te sientes con el derecho de insultar LA/LO/LE ?¿Por qué te sientes con el derecho de BORRAR ME/LA/LO/LE?“.

Aquí puedes ver las postales: