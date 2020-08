El duro descargo del doctor Ugarte respecto al caso de Ámbar Cornejo: “Me repugna”

El doctor Sebastián Ugarte se refirió al asesinato de la joven Ámbar Cornejo, tema que fue tocado por el matinal “Buenos Días a Todos” de TVN.

En el contexto el profesional de la salud criticó la justicia chilena y se cuestionó cómo un hombre como Hugo Bustamante, autor del crimen, quedó libre el 2016, tras ser condenado por un doble homicidio el 2005.

En esta línea, el doctor Ugarte lanzó un duro descargo: “me repugna saber que a veces no hay justicia, que criminales así estén libres (…) No me siento orgulloso, ni tranquilo que eso ocurra en el país (…) Disculpa que sea tan duro, pero algo no está bien aquí“, cerró.