La animadora Pamela Díaz realizó una sentida confesión, en una nueva emisión del programa “Socias”, espacio donde comparte junto a Begoña Basauri.

En este contexto, la conductora de televisión se sinceró sobre cómo ha vivido el período de cuarentena y expresó que no lo está pasando bien.

“Yo hoy día dije ‘yo no estoy bien’. Uno sabe cuál es su límite. Cuando te pones el sostén y te queda el rollo arriba y abajo ya estamos mal. Parezco una Fanta. Eso no me pasaba, iba tan bien”, comenzó expresando Pamela en el espacio de Instagram.

Asimismo, reveló que la vida en confinamiento la tiene un poco “superada”: “Yo en este momento me voy a dejar estar, ya a la mier… la cuarentena“, dijo Díaz.

“Estoy aburrida de los cabros chicos, me tienen todos chata. No tengo tiempo para mí, nada, voy al baño y ‘¡Mamá, mamá!’”, puntualizó la animadora.

Por último, confesó que llevó a su hija Pascuala a ver a sus abuelos, ya que ellos no la veían hace cuatro meses: “Así que la fui a dejar donde mis papás para que me ayudaran. Si igual son abuelos, que hagan algo”, concluyó.