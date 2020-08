"Por la amistad que me unió durante 40 años con Raquel Argandoña...": Las sentidas palabras de Patricia Maldonado sobre agresión de Hernán Calderón Jr. a su padre

Varios son los famosos que se han pronunciado respecto a la agresión que ejerció Hernán Calderón Jr. contra su padre, el abogado Hernán Calderón.

Muchos rostros de la televisión han mostrado apoyo a la madre de “Nano”, Raquel Argandoña, así como también han repudiado la agresión.

Una de ellas fue Patricia Maldonado, quien -en una nueva emisión del programa “Las Indomables- explicó su decisión de no comentar este delicado tema.

“Yo voy a ser muy honesta en esto, por la amistad que a mi me unió durante 40 años con Raquel Argandoña, por la amistad que me unió a mí con Hernán Calderón, por yo conocer a su familia, no se me ocurría hacer un comentario a través de una pantalla de televisión“, declaró Maldonado.

Asimismo, sostuvo que “no fui criada para eso, nunca en mi vida he hecho un comentario a sus amigas por la crianza de sus hijos“.

Finalmente expresó que “lamento profundamente lo que está ocurriendo. Yo creo que a ningún padre le gustaría (pasar por esto), a ninguna mamá le gustaría y lamento profundamente por lo que puedan estar pasando muchos padres con sus hijos“.

“Es todo lo que tengo que decir, no tengo nada más que decir referente a la familia Calderón Argandoña”, declaró finalmente.