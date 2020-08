Amigo de “Nano” contra Hernán Calderón: “No sé cómo puede haber tanta maldad detrás de un padre”

Un amigo cercano de “Nano” Calderón entregó una polémica opinión sobre el escándalo que actualmente protagoniza el hijo menor de Raquel Argandoña. El joven —quien no reveló su identidad— habló sobre el tema en varios videos publicados en Instagram que fueron compartidos por el programa Intrusos de La Red.

Recordemos que “Nano” enfrenta una denuncia por agredir con un arma cortopunzante a su padre, el abogado Hernán Calderón. Según consigna la orden de detención expuesta por Hola Chile, todo comenzó cuando “el imputado llegó hasta el domicilio de su padre a retirar algunos objetos que mantenía en dicho departamento, siéndole entregados por la asesora del hogar. Luego de unos minutos, tocó la puerta del departamento insultando a la víctima y empujando a la pareja de éste”.

Posteriormente, el abogado intentó sacar al joven del inmueble, sin embargo recibió golpes de pies y puños. Además fue agredido en su mano izquierda con un cuchillo, situación por la que fue trasladado a la Clínica Alemana donde se constató que tenía los tendones dañados.

A raíz de lo anterior, un amigo de “Nano” entregó su opinión sobre los hechos en varios registros audiovisuales que fueron comentados en el programa mencionado anteriormente. “No sé cómo puede haber tanta maldad detrás de un padre. Es fuerte lo que dije (…) No corresponde lo que están haciendo, uno ahora se cuestiona por qué la ley es así“, señaló el joven.

En relación al allanamiento que sufrió el inmueble del imputado, agregó: “Injusto que se aprovechen de que no esté una persona, se metan a su casa y violen la propiedad privada, siendo que no es necesario y la circunstancia no lo amerita. Y sacan cosas de uso particular que están debidamente inscritas y hacen malos comentarios de aquello“.